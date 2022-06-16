Разведка Украины раздобыла полную техдокументацию Крымского моста

Документ имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста и многом другом

Украина нашла документацию РФ по Керченскому мосту. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста. В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности моста.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

"Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", – заявили в разведке.

В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Указанный документ прилагается для общего ознакомления и изучения.

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Генерал Марченко предсказал судьбу Крымского моста после поставок оружия с Запада

Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал:

"Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", – заявил он.

Марченко считает, что мы должны обрезать "основную кишку" подтягивания резервов. Как только обрежется "эта кишка", у РФ начнется паника.

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"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – добавил генерал-майор ВСУ.

К слову, через Керченский мост Россия перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а также на юг Украины.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что уничтожение Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.

Также российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России. Пропагандист переживает за судьбу моста в Крыму. Об этом он сказал в эфире своего ток-шоу.