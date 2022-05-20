Резников заинтриговал новым военным проектом с Германией

Украина ожидает большой поставки немецкого вооружения

Резников договаривается о помощи Бундесвера / Коллаж "Сегодня"

Военное сотрудничество между Украиной и Германией, похоже, сдвинулось с мертвой точки. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о совместном военном проекте с Бундесвером.

Соответствующее заявление украинский министр сделал в твиттере.

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Что известно

"Сегодня состоялась очень продуктивная встреча VTC с федеральным министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности армии Украины. Подробности скоро будут. Спасибо Кристине за участие и поддержку!", – написал Резников.

Твитт появился по результатам видеовстречи двух министров. До этих переговоров Ламбрехт анонсировала поставку 15-ти немецких ЗРК "Gepard" и 60 тысяч боеприпасов для Украины. Поставка ожидается к средине июля.

Двухсторонние отношения