Резников заинтриговал новым военным проектом с Германией

Военное сотрудничество между Украиной и Германией, похоже, сдвинулось с мертвой точки. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о совместном военном проекте с Бундесвером.
Соответствующее заявление украинский министр сделал в твиттере.
Что известно
"Сегодня состоялась очень продуктивная встреча VTC с федеральным министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности армии Украины. Подробности скоро будут. Спасибо Кристине за участие и поддержку!", – написал Резников.
Твитт появился по результатам видеовстречи двух министров. До этих переговоров Ламбрехт анонсировала поставку 15-ти немецких ЗРК "Gepard" и 60 тысяч боеприпасов для Украины. Поставка ожидается к средине июля.
Двухсторонние отношения
- Накануне, 19 мая федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу в парламенте своей страны пришлось защищать решение правительства по предоставлению Украине тяжелых вооружений.
- Однако еще месяц назад глава правительства ФРГ был против передачи ВСУ чего-то более весомого, чем каски и бронежилеты.
- При этом граждане Германии стоят на стороне Украины, проводят акции в нашу поддержку и требуют более решительной поддержки ВСУ. В результате расхождения позиции Шольца с позицией электората в апреле его рейтинг обвалился на фоне отказа от предоставления ВСУ оружия.
- В апреле Шольц был уверен, что Украине можно поставить только технику советских времен, для использования которой украинским военным не нужно будет проходить обучение. Современное вооружение, по мнению канцлера, наши военнослужащие не смогут быстро освоить.
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