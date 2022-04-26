РФ хочет добавить еще одно направление наступления – Арестович о ситуации на фронте

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины

Арестович рассказал о ситуации на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодняшние ракетные удары РФ по югу Одесской области могут свидетельствовать о намерениях Москвы начать наступление на новом направлении – в районе украинской Бессарабии. Однако это лишь ускорит военное и политическое поражение России.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

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"РФ заявляет о том, что нужно оккупировать Молдову, и сегодняшние удары ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить к направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", – заявил он.

По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины вполне понимает эту угрозу и находится на постоянной связи с соседями.

"Мы знаем, что делать. А российскому руководству могу передать: добавление еще одного направления наступления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – подчеркнул представитель Банковой.

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Что касается оперативной обстановки, по его словам, русские войска концентрируются на направлении Попасная, Северодонецк, Рубежное, пытаясь окружить наши войска, но у них это не выходит. Также не выходит у оккупантов продвинуться и в направлении Изюма на Славянск, Краматорск.

Также враг пытается продвинуться по направлению к Авдеевке, Марьинке, но безуспешно. А на направлении Гуляйполя (Запорожье) идут ожесточенные бои.

Кроме того, Арестович отметил, что российские войска не оставляют попыток наступать на Кривой Рог. Однако украинские защитники наносят оккупантам значительные потери.

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"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же", – рассказал он.

Представитель ОП отметил, что украинские военные на этом направлении успешно выполняют задачи по обороне.

Также, по его словам, очень тяжелая ситуация в Мариуполе. Оккупанты продолжают наносить удары по территории "Азовстали".

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