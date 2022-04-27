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РФ накопила силы для наступления, ожидается несколько тяжелых недель – прогноз от Резникова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 19:58
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Министр обороны заявил, что российские войска сосредоточили все силы для масштабного наступления на востоке нашей страны
Алексей Резников рассказал о масштабном наступлении России. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Алексей Резников рассказал о масштабном наступлении России. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам стоит ожидать впереди несколько тяжелых недель. По его словам, РФ накопила силы для масштабного наступления на востоке нашей страны, но помощь Украине будет расти.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.

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"В ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль. К сожалению, до победымы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подчеркнул министр обороны.

Жданов: У России осталось сил на 7-10 дней, и она выдохнется

Президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшие отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления. Об этом Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

Жданов рассказал о масштабе планов Путина, они – наполеоновские. Это подтверждает факт того, что российский президент не желает даже слушать заявлений о том, что нужно сохранить хотя бы часть боеспособной армии Российской Федерации.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления потому, что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление".

Последние новости о Приднестровье в планах Путина, говорит военный эксперт, тоже не является ничем новым. Это часть того же желаемого для диктатора проекта "Новороссия".

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"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние".

Жданов подчеркнул, что это замысел, а реальность может неприятно поразить Путина. Операция на востоке Украины идет уже шестой день. Эксперт отмечает, что сил и возможностей у российской армии осталось максимум на семь-десять дней.

"Дело в том, что наступательная операция – это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива, и особенно личного состава (потому, что нужно постоянно восполнять потери, это наступление), больше военная наука не предполагает. Поэтому еще семь-десять дней, и они выдохнутся. Я показываю разницу между хочу и могу", – убежден Жданов.

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