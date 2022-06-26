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РФ наращивает живую силу и авиацию в Беларуси – ГУР

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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26 июня, 13:45
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Запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи
Россия размещает свои войска в Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия размещает свои войска в Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Официальная причина наращивания войск РФ в Беларуси – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

В ГУР рассказали, зачем РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси

Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины. Так, в ночь на 25 июня по территории нашей страны нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Для ударов по Украине было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника.

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Также в разведке напомнили, что вчера стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

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Александр Мостовой – полковник авиации, военный летчик ВСУ, депутат Миргородского горсовета (Полтавская обл.). С первых дней вторжения сражается с оккупантами в воздухе. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. За личное мужество – Герой Украины.
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