РФ пытается закрепиться в двух новых населенных пунктах – Генштаб

На Донбассе продолжаются сложные бои

Россия готовится к наступлению на Северодонецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступления на Славянск. Кроме того, готовится нападение на Северск. Также продолжается штурм Северодонецка.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продлены сроки:

до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь;

до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перебрасывания наших войск на другие угрожающие направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивается на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Успешный, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

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На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования перебрасывыванию резервов на другие направления.

На Южнобугском направлении агрессор основные усилия сосредотачивается на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее мы писали, что россияне понесли очень большие потери в Северодонецке и на окраинах. У них не получается ничего захватить и закрепиться, но они продолжают упорно наступать на ВСУ.

Также сообщалось, что российские оккупанты преимущественно остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами. Они пересекли реку Северский Донец и готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск.