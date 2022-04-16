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РФ запустила три фейка об ударах "Точкой-У" защитниками Украины

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16 апреля, 07:39
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Они заявили, что в ближайшее время украинские военные планируют нанести удары комплексом "Точка-У"
ВСУ рассказали о планах РФ
ВСУ рассказали о планах РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые оккупанты распространяли 15 апреля.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Фейк №1

Несмотря на то, что защитники Украины не разрушают инфраструктуру, в минобороны РФ сообщили, что "предотвратили попытку националистов нанести удар по Каховской ГЭС ракетами "Точка-У". Удар по ГЭС мог привести к наводнению ряда населенных пунктов Херсонской области".

Фейк №2

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Спикер войск России сообщил, что "в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске".

"ВНИМАНИЕ!!! Украинская армия не обстреливает гражданское население", – пишут в сообщении штаба.

Фейк №3

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Минобороны РФ утверждает, что "для имитации удара" из оккупированных с РФ территории пуск ракет "Точка-У" будет нанесен со стороны н.п. Старомихайловка Донецкой области.

Кадыровцы выдали бомжа за разведчика

В Мариуполе кадыровцы записали постановочное видео с якобы допросом пленного украинского разведчика. На роль "разведчика ВСУ" они взяли местного бездомного алкоголика.

Кадыровцы для убедительности нарисовали "разведчику" татуировку в виде украинского флага и летучей мыши. Однако они вновь допустили промах, поскольку летучая мышь – это символ российской разведки. Символом украинских разведчиков является сова.

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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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