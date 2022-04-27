России не удалось захватить авиапространство Украины – разведка Британии

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.
России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства. Авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Враг продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране", – говорится в сообщении.
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Россия имеет ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением.
Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми бомбами, которые свободно падают. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.
Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая
Из временно оккупированного Симферополя выдвинулись колонны боевой техники РФ. Они движутся по направлению к югу Украины.
Журналист Христо Грозев сообщил, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам. Однако если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"