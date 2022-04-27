России не удалось захватить авиапространство Украины – разведка Британии

Россия имеет ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины

Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

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"Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства. Авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Враг продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране", – говорится в сообщении.

Россия имеет ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением.

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми бомбами, которые свободно падают. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.

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Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Из временно оккупированного Симферополя выдвинулись колонны боевой техники РФ. Они движутся по направлению к югу Украины.

Журналист Христо Грозев сообщил, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам. Однако если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.

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