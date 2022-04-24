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Россия хочет устроить парад украинских пленных на 9 мая – Арестович

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24 апреля, 02:53
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Это серьезное нарушение Женевской конвенции, считает советник главы Офиса президента
Россия намерена устроить на 9 мая парад с украинскими пленными, сказал Алексей Арестович. Коллаж "Сегодня"
Россия намерена устроить на 9 мая парад с украинскими пленными, сказал Алексей Арестович. Коллаж "Сегодня"

Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

Ракетный удар по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.

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Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов

Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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