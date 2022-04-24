Россия хочет устроить парад украинских пленных на 9 мая – Арестович

Это серьезное нарушение Женевской конвенции, считает советник главы Офиса президента

Россия намерена устроить на 9 мая парад с украинскими пленными, сказал Алексей Арестович. Коллаж "Сегодня"

Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

Ракетный удар по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.

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Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов

Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

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