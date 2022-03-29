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Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей – Генштаб

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 19:27
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По направлению на Бровары оккупанты пытаются удержать позиции
Оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск
Оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не было зафиксировано.

"На Полесском направлении враг активных наступательных действий не производил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси", – указали в Генштабе.

Кроме этого, на Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов, а также наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении на Бровары оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска", – отметили в Генштабе.

Также на Южнобужском направлении враг пытается пополнить запасы, а также подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий. В то же время в Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов продолжают отслеживать обстановку и вести разведку.

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Ситуация возле ЧАЭС

В Генштабе заявили, что Россия отрицает факты транспортировки и накопления большого количества боеприпасов возле объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС:

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию".

По информации Генштаба, риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий из-за "игнорирования оккупантами мер безопасности", а также использования старых и некондиционных боеприпасов.

Напомним, Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

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