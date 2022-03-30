Российские боеприпасы возле ЧАЭС могут взорваться в любой момент – Верещук

Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, возле ЧАЭС может повториться ситуация, которая произошла вчера в Белгороде, в России. Там сдетонировали боеприпасы, в результате мощных взрывов пострадали люди.
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"Ситуация в Белгороде – это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных и непригодных боеприпасов времен Второй мировой войны. Только вчера Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе детонации боеприпасов, огромный состав которых рф обустроила возле ЧАЭС", — подчеркнула Верещук.
Она также сказала, что Совбез ООН должен немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введение туда спецмиссии ООН.
"Только так можно устранить риски повторения аварии на станции в результате небрежного обращения со смертельно опасными боеприпасами российскими оккупантами!" – отметила Верещук.
Под Белгородом взорвались склады с боеприпасами
В Белгородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, но при этом российские издания говорят о четырех раненых.
Источник взрывов расположен по направлению села Красный Октябрь, которое находится между Харьковом и Белгородом. Там взорвались склады с боеприпасами. На место прибыла группа МЧС.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.