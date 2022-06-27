Санду собственными глазами увидела последствия зверств оккупантов в Буче и Ирпене (фото)

Президент перед встречей с Зеленским побывала в Киевской области

Санду в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Молдовы Майя Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень под Киевом.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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"В Киевскую область приехала Президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", – говорится в сообщении.

Позже Санду встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Напомним, ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия решила напасть на Молдову для открытия второго фронта против Украины. Сайт "Сегодня" выяснял, возможен ли захват армией РФ Кишинева и реальна ли угроза вторжения в нашу страну со стороны соседнего государства.

Власти Молдовы оценили свои возможности для ведения эффективной войны, и выяснилось, что молдавская армия не может оказать сопротивления армии больших стран. В этом в апреле призналась президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления к 30-летию создания Генштаба Национальной армии.