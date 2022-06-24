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СБУ нашла доказательства работы на ГРУ РФ скандального депутата Деркача

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 14:44
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По данным следствия, Андрей Деркач был завербован спецслужбами России еще в 2016 году
Андрею Деркачу была поставлена задача помогать в подготовке оккупации Украины
Андрею Деркачу была поставлена задача помогать в подготовке оккупации Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать оккупантам в захвате Украины. В нее входил, в частности, народный депутат Украины Андрей Деркач.

Как сообщает СБУ в Facebook со ссылкой на данные следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

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По инициативе СБУ в отношении народного депутата генпрокурором начато досудебное расследование.

Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связным и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачом.

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По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Сам Колесников после задержания пошел на соглашение с обвинением и дал много интересных показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

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"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия". – Ред.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

Кто такой Андрей Деркач?

Андрей Деркач родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске (сейчас Днепр).

Его стремительная карьера в госслужбе началась с должности оперуполномоченного СБУ в Днепропетровской области, а уже в 1994 году Деркач стал замглавы Контрольной службы президента Украины.

Прежде чем попасть в Раду в 1998 году, он успел побывать консультантом президента Украины по внешнеэкономическим вопросам и первым помощником премьера.

После этого началась длительная парламентская деятельность Андрея Деркача – он успешно избирался во все созывы Верховной Рады, начиная с третьего, и является народным депутатом (внефракционным) и поныне.

"Пленки Деркача"

В сентябре 2019 года Андрей Деркач сделал скандальное заявление о том, что экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер связаны с коррупционными схемами в Украине.

А в 2020 году (в год президентских выборов в США) он опубликовал аудиозаписи – те самые "пленки", – на которых слышны голоса, похожие на голоса Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как утверждает Деркач, во время президентства Барака Обамы американская власть оказывала давление на Порошенко. Это и спровоцировало скандал в Украине и США.

В предвыборном штабе Байдена, который на тот момент уже участвовал в президентской гонке, случившееся отнесли к "усилиям России по нанесению ущерба экс-вице-президенту", назвав пленки "сильно отредактированными" и "дыркой от бублика".

А вот Петр Порошенко прямо назвал это масштабной спецоперацией "пятой колонны Кремля" с целью втянуть Украину в предвыборную борьбу в США, чтобы подорвать двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе.

Впрочем, действующий президент США Дональд Трамп активно использовал это в качестве аргумента против Байдена в СМИ, на избирательных митингах и на президентских дебатах.

США вводят санкции

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело против Андрея Деркача персональные санкции, обвинив его в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Нардеп попал в список Управления по контролю за иностранными активами, где указаны физические и юридические лица, которые угрожают национальной безопасности США. Их активы на территории Соединенных Штатов замораживаются, а гражданам США запрещено иметь с ними дела.

В Госдепе его назвали "российским агентом", однако сам политик назвал это местью ему, "как представителю команды следователей", а также пригрозил публикацией "новых шокирующих фактов" о коррупции.

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