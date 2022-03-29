СБУ перехватила приказ оккупантов сравнять с землей два украинских села

Переговоры лягут в дело о преступлениях России против человечности

Есть первые доказательства преступных приказов оккупационных войск РФ / Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает повсеместно нарушать законы и обычаи войны во время своих боевых действий в Украине. Служба безопасности Украины зафиксировала приказ командующего на беспощадное уничтожение двух украинских сел.

Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

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Преступный приказ

"Я "Ратник", слушаю"

"У тебя нормально все?"

"Нормально. Но поливают меня, опять поливают"

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"Нас тоже поливали"

"Я слушал. "Градами?"

"Я сейчас лупану туда, откуда они могли бить. Там жилые кварталы".

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"Давай лупи, лупи везде, бл@ять. По населенным пунктам прямо".

"Так и делаю. Так и делаю".

"На запад кинь мне несколько штук. Все ближайшие от меня. Куриловка, Рябушки. Вот эти два населенных пункта почисти".

"Рябушки... Я понял. Сейчас передам координаты".

"Е@ани туда побольше, чтобы сравняло эти два села".

По данным СБУ, перехваченный разговор произошел в Тростянце (Сумская область). Абоненты – офицеры оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник". По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

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