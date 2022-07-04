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Шкарлет назвал главные условия для организации офлайн-учебы с 1 сентября

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 июля, 16:53
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Министр объяснил, что делать родителям, которые боятся отпускать детей в школы
Шкарлетт объяснил, каким будет образовательный процесс в Украине.
Шкарлетт объяснил, каким будет образовательный процесс в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Обучение в школах Украины с 1 сентября организуют офлайн. Однако некоторые учебные заведения все же не откроются или же будут работать по сменам.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона объяснил, как организуют учебный процесс.

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Работать будут только школы с укрытиями

Это необходимо для безопасности учеников. В то же время, если в учебном заведении не хватает места в укрытии для всех школьников, будет организована посменная работа.

Очный образовательный процесс в школах будут внедрять исключительно по согласованию с органами власти.

"В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен", – объяснил Шкарлет.

Также по его словам, будет организован паспорт безопасности каждого заведения. Во всех школах должны быть указатели движения в убежище, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище.

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"Каждый родитель будет проинформирован об условиях безопасности обучения детей", – пообещал министр.

Снова учеба онлайн?

МОН рассматривает и такой вариант. Шкарлет допускает, что некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

Кроме того, родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил глава МОН.

Ранее мы писали, что в Киеве с 1 сентября возобновится учебный процесс в школах, дети будут обучаться в обычном режиме.

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Ранее мы писали, что в Николаеве с 1 сентября не будут проводить обучение на русском языке. Также отменят русский язык как учебный предмет.

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