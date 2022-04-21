ОПЗЖ меняет вывеску: в Раде создали новую депутатскую группу

Депутатское объединение получило название ПЗЖМ

Вместо ОПЗЖ в Раде появилась ПЗЖМ. Лидером остался Юрий Бойко / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была приостановлена, создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Главой группы стал Юрий Бойко, ранее возглавлявший фракцию ОПЗЖ.

Также в состав вошли: Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Суто Мамоян, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Виталий Борт, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Александр Качный, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Николай Скорик, Виктор Черный, Наталья Королевская, Юрий Солод.

Ситуация с ОПЗЖ

Совет нацбезопасности и обороны 14 апреля приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

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12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, котрого обвиняют в государственной измене, отправили под арест.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ Украины.

Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Вадим Столар и еще ряд депутатов написали заявления о своем выходе из фракции ОПЗЖ.

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8 апреля Госбюро расследований Украины разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии ОПЗЖ в причастности к коллаборационной деятельности. Они занимались координацией распространения фейков о ситуации в нашей стране.