Сколько детей погибло из-за войны в Украине: в Офисе генпрокурора назвали цифры

Правоохранители раскрывают новые факты преступлений оккупантов

Прокуроры продолжают фиксировать число пострадавших из-за войны детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Ювенальные прокуроры подсчитали, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 25 мая как минимум 671 ребенок пострадал. Из них погибли 238 детей. Еще более 433 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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Прокуроры подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области погибли трое подростков 14, 15 и 17 лет.

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Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений, 173 из них полностью разрушены.

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