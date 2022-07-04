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Смена комендантского часа в Донецкой области, нововведения во львовском транспорте и другие события 4 июля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 06:00
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В Донецкой области сокращается комендантский час, а во львовских трамваях и троллейбусах будут напоминать пассажирам о важном
Важные события 4 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 4 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 4 июля, в Донецкой области меняется комендантский час. Кроме того, сегодня львовские трамваи и троллейбусы будут напоминать о ежедневной минуте молчания лозунгом "Герои не умирают!".

В Донецкой области сокращается комендантский час

Продолжительность комендантского часа в Донецкой области будет сокращена с 4 июля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", — говорится в сообщении Кириленко в Telegram.

Отметим, что ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.

Львовские трамваи и троллейбусы будут напоминать о ежедневной минуте молчания

Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" присоединится к ежедневному чествованию памяти людей, погибших в результате вооруженной агрессии России. С понедельника, 4 июля, ориентировочно в 09:00, в трамваях и троллейбусах марки "Электрон" на внешних таблах-маршрутизаторах вместо номера маршрута и направления движения будет написан лозунг "Герои не умирают!".

"Таким образом, находясь ежедневно на линии, мы хотим, прежде всего, поддержать тех, кто потерял родных из-за жестоких действий агрессора, разделить с ними горе и заявить о том, что мы – не забудем и не простим. А также напомнить другим, что нужно помнить тех, кто ценой своей жизни держит для нас небо, а также тех, чья жизнь неожиданно оборвалась из-за действий "бешеного соседа". Для нас это не просто флешмоб. К сожалению, и у нас есть потери. Из 40 наших воинов — один погиб под Попасной, один в плену, один ранен. Наши работники теряют своих родных людей, мы сочувствуем их потере и поддерживаем всеми способами", — сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс".

Грузия запрещает экспорт пшеницы и ячменя

С 4 июля Грузия запрещает экспорт пшеницы и ячменя на фоне войны в Украине и надвигающегося продовольственного кризиса.

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Правительство Грузии запретило экспорт пшеницы и ячменя до 1 июня 2023 года на фоне вторжения России в Украину. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Иракли Гарибашвили.

Как отмечено в документе, такое решение обусловлено возникшими в современном мире проблемами продовольственной безопасности.

"Учитывая глобально созданные проблемы продовольственной безопасности, возникшие в результате российско-украинской войны, экспорт пшеницы и ячменя из Грузии запрещен до 1 июля 2023 года с 4 июля 2022 года", — говорится в постановлении.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

Украинцы и дальше могут эвакуироваться из горячих точек. Однако пока вариантов выехать железнодорожным транспортом из опасных населенных пунктов немного. "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 4 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на понедельник, 4 июля:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправки может изменяться. За расписанием можно следить на сайте перевозчика.

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