Все больше стран НАТО выступают за миротворческую миссию в Украине – премьер Польши

Государства-члены Альянса одобряют идею ввести в Украину миротворцев, чтобы остановить войну – глава польского правительства указал на важную деталь

Премьер Польши рассказал об идее миротворческой миссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны-члены НАТО поддерживают идею миротворческой миссии в Украине. Однако они ждут, когда Альянс совместно это одобрит.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европы, пишет RMF 24.

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Моравецкий уточнил, что были положительные реакции из Дании и Литвы.

"Другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и всеобщего голоса со стороны НАТО. Мы также отмечаем, что это должна быть точечная миссия НАТО", – рассказал глава польского правительства.

При этом некоторые лидеры страны на саммите были скептически настроены относительно инициативы вице-премьера Польши Ярослава Качиньского по миротворческой миссии в Украине.

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"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, где бегут люди", – сказал он.

Моравецкий добавил, что государствам придется принять "десятки миллионов беженцев", если не остановить войну.

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, российских солдат, можно представить себе самые худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", – отметил он.

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Украина просит мир ввести миротворцев

Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Также парламент обратился к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.