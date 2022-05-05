Третья операция по эвакуации людей из "Азовстали" продолжается прямо сейчас – генсек ООН

Гутерриш заявил, что ООН должны сделать "все возможное, чтобы вызволить людей из этого ада"

Антониу Гуттериш заявил о третьем этапе эвакуации людей из "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что продолжается третья операция по эвакуации из завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом Гутерриш заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг, сообщает Reuters.

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По его словам, уже проведено два безопасных этапа эвакуации гражданских в Мариуполе, в ходе которых почти 500 мирным жителям помогли покинуть город.

Гутерриш отказался сообщить подробности о новой операции, "чтобы не подорвать возможный успех".

"Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к большему количеству гуманитарных пауз, чтобы позволить гражданскому населению безопасно пройти с места боевых действий и помочь предоставить помощь тем, кто в ней остро нуждается", — сказал Гутерриш.

Он добавил, что в ООН должны сделать "все возможное, чтобы вызволить людей из этого ада".

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Зеленский попросил о помощи

4 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Президент проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

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"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", – отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

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