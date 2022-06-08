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Турция отреагировала на план создания "зернового коридора" в Черном море: заявление

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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8 июня, 14:52
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Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о необходимости создания механизма безопасности для судоходства
Мевлют Чавушоглу прокомментировал план раблокирования экспорта украинского зерна
Мевлют Чавушоглу прокомментировал план раблокирования экспорта украинского зерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Турция считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море для экспорта зерна из заблокированных украинских портов.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Стамбуле на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Чавушоглу, есть много разных путей, по которым украинское зерно может попасть на рынки, передает "Суспільне. Новини".

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"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Считаем этот план разумным и приемлемым. Нужно, чтобы российская и украинская стороны согласились. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны совместно открыть путь для снабжения", – сказал турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Россия и Украина производят треть общей мировой продукции.

По его словам, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море.

"Если невозможно разминировать, можно создать безопасные коридоры. Должен быть создан такой механизм, предложение ООН, и в нем должна участвовать и российская сторона, чтобы препятствовать созданию любых проблем", – заявил глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что кроме создания механизма, необходима подготовка на техническом уровне, чтобы этот механизм работал на практике.

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В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Украина и Запад пытаются "проблему вывоза зерна превратить во всемирную катастрофу". По его словам, доля украинского зерна на рынке меньше одного процента.

"Если украинская сторона готова обеспечивать проход или разминировать или обеспечивать проход через минные поля — будем надеяться, что проблема будет решаться. Если созрели украинские власти, мы будем сотрудничать", – сказал Лавров.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин может использовать разминированные морские пути, чтобы атаковать Одессу.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пустые", – отметил Кулеба.

Путин обещает "не атаковать с моря"

В недавнем интервью российскому пропагандистскому каналу глава Кремля Владимир Путин посоветовал разблокировать вывоз зерна через Одессу и близлежащие порты, пообещав не нападать на эти территории с моря.

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"Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы делать атаки с моря", – сказал он.

Кроме того, он назвал "самым легким способом" организовать экспорт украинского зерна через территорию Беларуси. Конечно же, для этого нужно снять санкции с этой страны. А Лукашенко даже провел переговоры с ООН по этому вопросу.

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