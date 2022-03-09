"У нас война! Это не пинг-понг": Зеленский просит США срочно передать польские самолеты

Технический вопрос логистики необходимо решать немедленно

Зеленский попросил США срочно передать Украине польские истребители. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за "альтернативу" – готовность предоставить Украине боевые самолеты для борьбы с российскими оккупантами. Об этом глава государства заявил во время обращения к украинцам в среду, 9 марта.

"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута", – сказал Зеленский.

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При этом президент отметил, что в Вашингтоне предложение Польши называют необоснованным.

"Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", – заявил Зеленский, добавив, что технический вопрос логистики необходимо решать немедленно.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.

Напомним, о возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.

США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине. Чуть ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.