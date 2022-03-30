У Путина яхты, любовницы и хороший маникюр. Арестович считает блефом угрозы Москвы о ядерном ударе

Хозяин Кремля не решится развязать всемирную ядерную войну

Арестович: "Путин строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские власти не поставят мир и страну на грань угрозы ядерной войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью BBC.

По его словам, Кремль побоялся объявить всеобщую мобилизацию и тем более не решится развязать ядерную войну. Арестович уверен, что в первую очередь этого не желает президент России Владимир Путин.

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"Это человек, который делает красивый маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, который строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить общую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы дать, под угрозу ядерной войны", – объяснил советник главы Офиса президента.

Он также добавил, что в случае, если бы Путин все же решился "нажать красную кнопку", его бы ликвидировала собственная служба безопасности.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – подчеркнул Арестович.

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Кроме того, советник главы Офиса Зеленского уверен, что российские войска не будут использовать химическое оружие в Украине.

"Химическая атака была эффективной только в Первую мировую войну, поскольку никто не знал, как с ней бороться", – объяснил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Кремле открестились от своих же угроз использования ядерного оружия.

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Напомним, после того, как путинский блицкриг атаки на Украину провалился, глава РФ приказал своим генералам подготовить ядерное оружие.