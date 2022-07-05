У Залужного объяснили, нужно ли военнообязанным разрешение на передвижение по Украине

Советница главнокомандующего прокомментировала норму, которая вызвала много шума в обществе

У Валерия Залужного прокомментировали информацию о том, что военнообязанным якобы запрещен выезд с места жительства / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы, однако могут передвигаться по Украине без получения разрешений.

Об этом рассказала координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины, советница главнокомандующего ВСУ по юридическим вопросам Евгения Рябека, передает "РБК-Украина".

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Рябека прокомментировала информацию о том, что военнообязанным якобы запрещен выезд с места жительства без разрешения военкомата. По ее словам, в сообщении Генштаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации.

"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", – объяснила советница главнокомандующего Валерия Залужного.

Таким образом, лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться – в то время – в военкомат, а сегодня – в центр военного комплектования – сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте, что не является новым правилом.

"Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такова – чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но общество толкует его так, как кто понял", – предполагает Рябека.

По ее словам, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение – речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

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Комментарий Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ ппрокомментировал информацию о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения военкома. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта", — заявили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.