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На дачу через военкомат? Генштаб ВСУ обещает разъяснить новые нормы выезда из городов

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 14:20
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Военные разработали порядок на основании трех законов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны подробности нашумевшей нормы о запрете выезда из места пребывания военнообязанных исключительно по разрешению военкоматов. Эта информация стала самой обсуждаемой за последние сутки среди тех, кто живет в одном городе, а учится или работает в другом. Другими словами, эту информацию трактовали не иначе как запрет на выезд из города проживания без разрешения военкома.

Первыми, кто опубликовал нашумевшую информацию на своей официальной странице – стала Запорожская областная военная администрация. Под постом на странице Запорожской военной администрации пользователи задавали чиновникам вопросы, мол, теперь и поездка на дачу за ягодами – только с разрешения военкома?

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Ситуацию "Сегодня" разъяснил спикер Запорожской военной администрации Владимир Марчук.

"Есть документ, который называется "Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на военном учете на выезд за границы проживания\пребывания с момента оглашения мобилизации". Утвержден этот порядок начальником Генштаба ВСУ. Подписан 28 июня. Этот порядок опирается на три закона: "О правовом режиме военного положения", который был принят еще в 2015 году, на законы о подготовке и мобилизацию и о военной обязанности и военную службу. Эти законы были приняты еще в 1990-х годах со множеством дополнений и изменений", – сказал нам Марчук.

По его словам, военные разработали порядок на основании этих трех законов.

"Мы сегодня советовались с юристами по этому поводу, – добавил Марчук. – Так вот, если очень придирчиво читать, то выходит, что даже из города нельзя выезжать. Так прописал законодатель. На практике ничего это не действует. Сегодня было совещание, на котором представители военкомата честно нам признались, что они не в состоянии это внедрить".

И подчеркнул:

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"Если все военнообязанные, желающие выехать, обратятся, то образуется очередь в десятки тысяч человек. А кто будет контролировать, стоять на блокпостах и интересоваться, есть ли эта справка или нет? Механизма сейчас нет. Единственное место, где это можно проконтролировать – это наш логистический центр при выезде на неподконтрольные нам территории. Там представители военкомата присутствуют. Там в состоянии проверить. Во всех других местах на практике это не применяется. Нет ни механизма, ни соответствующих ресурсов. Должно быть уполномоченное лицо, которое будет проверять такие документы. Например, ТРОшник не имеет компетенции проверять эти документы. Любой гражданин возьмет с собой грамотного адвоката и разобьет это все в пух и прах. Закон есть, но его применение затруднено. Наши руководители думают. Возможно, нужно как-то изменить закон? В таком случае нужно к депутатам обращаться. Изменить порядок? Он четко опирается на законодательство. Такая ситуация".

В Генштабе ВСУ нам ответили, что сегодня планируется опубликование разъяснения того, какими будут новые нормы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения. Также мы писали, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ.

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