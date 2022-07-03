У Зеленского дали резкий ответ на ультиматум Москвы

Украина не собирается идти на уступки России

Подоляк ответил на слова Пескова/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Украине "придётся понять ещё раз все наши (российские — ред.) условия".

Подоляк опубликовал в Twitter список требований к России.

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Подоляк назвал условия, на которых Украина готова договариваться о прекращении войны с Россией.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возврат похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Песков может не переживать: наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге", — написал Подоляк.

Путин выпрашивает оружие для войны

Президент РФ Владимир Путин обратился за помощью к странам Центральной Азии, так как стране-агрессору не хватает вооружения, чтобы продолжать войну в Украине. Также диктатор хочет вернуть свое влияние в этом регионе. Взамен на оружие Путин обещал "обеспечить защиту и безопасность" этим странам. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, больших запасов у РФ нет, оружие у них в основном советское, поэтому Путин его и просит.

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"Чтобы они сняли с хранения или отдали то, которое есть в контактах, или отдали то, которое есть в воинских частях для того, чтобы Российская Федерация смогла быстро пополнить свои запасы технически исправным оружием. Главный вопрос – техническая исправность этого оружия", – сказал Жданов.

Он заявил, что Путин пытается легитимизировать себя на международном уровне, для чего и был использован саммит стран Каспийского бассейна.

Жданов добавил, что таким образом президент РФ хотел показать, что "Россия сегодня не на задворках международной политики, а имеет какое-то влияние и имеет какие-то рычаги на международной арене".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Офисе президента прокомментировали возможные переговоры Украины с Россией. Также мы писали, что РФ может начать бомбить Киев, чтобы вынудить к переговорам.