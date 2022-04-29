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Украина объединила мир в борьбе с русским злом: главные заявления властей за 29 апреля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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29 апреля, 12:11
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Вместе с союзниками Украина остановит российскую агрессию и защитит свободу в Европе
Украинский народ объединил цивилизованный мир против российского агрессора. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский народ объединил цивилизованный мир против российского агрессора. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 65-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" в Мариуполе и атаковать Украину крылатыми ракетами. Тем временем Украина смогла объединить весь мир в борьбе с русским злом.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 29 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 64-х суток войны против России

В ночь на 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил, что США подготовили новый пакет поддержки для Украины на 33 миллиарда долларов. В частности, более 20 миллиардов могут пойти на оборону. Более 8 миллиардов запланированы на экономическую поддержку. Еще 3 миллиарда долларов будут направлены на гуманитарную помощь.

"Это очень важный шаг Соединенных Штатов. И я благодарен за него американскому народу и лично президенту Байдену. Вместе мы точно можем остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы получить заблокированные активы России как компенсацию за ущерб от войны, и расследует преступления российских военных.

"Первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Буче, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем. Как найдем и всех других российских нелюдей, которые убивали, пытали украинцев. Которые издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности", – заявил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что провел в Киеве переговоры с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

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"Болгария – среди тех государств, которые принципиально и быстро отреагировали на российскую агрессию. Я благодарен и правительству Болгарии, и болгарскому народу за то, что они не медлили, чтобы поддержать наше государство", – подчеркнул он, добавив, что договорился с Петковым о ремонте украинской военной техники на болгарских производствах о о поставках украинского электричества в Болгарию.

Президент также отметил визит в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Очень важно, что господин генеральный секретарь побывал в Бородянке Киевской области и увидел, что там натворили российские оккупанты. Сотни украинских городов и сотни общин пережили то же, что и Бородянка, и Буча. Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны. Устав ООН, международные конвенции, декларации, права людей и государств. Все, что должно гарантировать свободу и безопасность в мире, просто разрушено российскими агрессивными действиями. Поэтому ключевым вопросом на переговорах с господином генеральным секретарем ООН было, как нам остановить российскую агрессию", – сказал Зеленский.

Он также акцентировал внимание на том, что во время визита генсека ООН Киев был атакован российскими ракетами.

"Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что олицетворяет Организация", – заявил Зеленский.

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Закон о ленд-лизе поможет бороться с русским злом

Принятие в США закона о ленд-лизе позволит упростить и ускорить поставки вооружения и другой помощи Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Twitter.

"Палата США приняла Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года. Это важная победа украинского народа, который смог объединить цивилизованный мир в борьбе с русским злом. Мы искренне благодарны нашим союзникам", – написал он.

Мир обязан безопасностью Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров определиться с гарантиями безопасности для украинского государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Мы тогда стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасностью Украине, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – написал Кулеба.

"Команда Путина" нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по Украине

1900 ударов крылатыми ракетами нанесла "команда Путина" по городам Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью – убивать украинцев. Именно это – массовые убийства крылатыми ракетами – и есть сущность "русского мира". Сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра – мир", – написал Подоляк.

Встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время

Михаил Подоляк также рассказал о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Как заявил советник главы Офиса президента в интервью Радио Свобода, сейчас не время проводить переговоры на самом высоком уровне.

"Мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести, – как лидер действительно глобального плана. И он должен иметь очень мощную юридическую позицию. Мы должны ее подготовить", – объяснил Подоляк.

Он также добавил, что у России еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать активные боевые действия на востоке Украины.

"Они хотят одержать определенные тактические победы, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться. Пока я не вижу оснований для очной встречи", – подытожил советник главы Офиса Зеленского.

Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" и атаковать ВСУ под Харьковом

Российские оккупанты продолжают наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и получения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 29 апреля.

Отмечается, что за предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено 15 воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"На Донецком направлении враг осуществляет обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения. Цель – недопущение перегруппировки наших войск. Также российские оккупанты продолжают блокирование наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь", – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг продолжает концентрировать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях. На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на ведении разведки, обнаружении оборонительных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

Потери российских оккупантов составляют 23 000 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 23 000 солдат и 986 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.,
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед.,
  • РСЗО – 151 (+0) ед.,
  • средств ПВО – 73 (+1) ед.,
  • самолетов – 189 (+2) ед.,
  • вертолетов – 155 (+0) ед.,
  • автомобильной техники – 1695 (+7) ед.,
  • кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
  • специальной техники – 31 (+0),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 29 апреля
1
Личный состав 23 000
Личный состав
2
Самолеты 189
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артиллерия 435
Артиллерия
7
Средства ПВО 73
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 229
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1695
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Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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