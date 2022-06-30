Украина разорвала дипотношения с Сирией: причина

МИД нашей страны дал ответ на посягательство на нашу территориальную целостность

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Еще один международный изгой – Сирия – получила быстрый и жесткий ответ от Украины за подигрывание международному преступнику Владимиру Путину. Киев решил разорвать дипломатические отношения с этой страной из-за признания ОРДЛО.

Об этом сообщается на страницах МИД Украины.

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Что известно

"МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Сирия пока никак не прокомментировала свои действия и украинский ответ.

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