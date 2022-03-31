Украина возбудила почти 3,5 тысячи дел из-за военных преступлений оккупантов – Подоляк

В Офисе президента прогнозируют, что последствия для РФ будут катастрофическими

Михаил Подоляк рассказал о военных преступлениях РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Офис генерального прокурора Украины начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – написал Подоляк.

ОГП ?? начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье "нарушение законов и обычаев войны". Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях. - Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022

Оккупанты убили 148 украинских детей

По данным Офиса генпрокурора Украины, более 380 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии РФ. Из них 148 погибли и 232 ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, Сумской – 16, Житомирской – 15. В столице в числе пострадавших 16 детей.