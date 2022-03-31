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Украинская разведка обратилась к армии Беларуси: мы знаем про вас все

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 марта, 16:45
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В ГУР отметили, что белорусских военных хотят втянуть в чужую и позорную войну
Армию Беларуси пытаются втянуть в войну против Украины
Армию Беларуси пытаются втянуть в войну против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Минобороны Украины призвало белорусских военных не участвовать в агрессии РФ. В разведке также отметили, что располагают полной информацией обо всех белорусских военнослужащих.

"Украина никогда не была и не будет враждебной в отношении белорусского народа. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. В то же время, военная разведка Украины, обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны", – говорится в заявлении ГУР, опубликованном в Facebook.

Как отметили в разведке, преступления оккупантов против мирного населения, в том числе детей и женщин, "не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной – Беларусью".

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"Также уверяем Вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины. Надеемся на Ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", – говорится в заявлении.

РФ накапливает военную технику на территории Беларуси

По информации Генерального штаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.

Также сообщается, что на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.

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