Украинские военные уничтожили на юге беспилотник и гаубицу врага

Оккупанты продолжают артиллерийско-минометные обстрелы

Среди попаданий украинских военных - вражеская самоходная гаубица "Мста-С". / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 30 апреля силы обороны Украины продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Какая ситуация

В командовании заявили, что оккупанты продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным населенным пунктам и позициям украинских войск.

"В течение ночи во время выполнения заданий разведки очередной беспилотный "Орлан-10" противника точно поражен нашими воинами. Также среди наших попаданий – вражеская самоходная гаубица "Мста-С". Остальные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на оккупированных территориях россияне продолжают прессинг населения по принятию новоназначенной "власти", а также подготовку к масштабному празднованию 9 мая. В Каховке враг даже запланировал проведение парада.

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Также в командовании заявили, что в приграничных районах, в том числе вдоль Приднестровья, обстановка стабильная и контролируется силами обороны. В то же время корабельная группировка Черноморского флота России сохраняет угрозу ракетных ударов с моря.

Напомним, чиновник министерства обороны США заявил, что военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем.

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