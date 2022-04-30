Украинские военные уничтожили на юге беспилотник и гаубицу врага

По состоянию на утро 30 апреля силы обороны Украины продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".
Какая ситуация
В командовании заявили, что оккупанты продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным населенным пунктам и позициям украинских войск.
Далее по теме
"В течение ночи во время выполнения заданий разведки очередной беспилотный "Орлан-10" противника точно поражен нашими воинами. Также среди наших попаданий – вражеская самоходная гаубица "Мста-С". Остальные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Кроме этого, на оккупированных территориях россияне продолжают прессинг населения по принятию новоназначенной "власти", а также подготовку к масштабному празднованию 9 мая. В Каховке враг даже запланировал проведение парада.
Также в командовании заявили, что в приграничных районах, в том числе вдоль Приднестровья, обстановка стабильная и контролируется силами обороны. В то же время корабельная группировка Черноморского флота России сохраняет угрозу ракетных ударов с моря.
Напомним, чиновник министерства обороны США заявил, что военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."