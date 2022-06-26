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Украинский спецназ показал уничтожение колонны РСЗО врага в Донецкой области

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 июня, 05:36
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Разведчики ССО обнаружили колонну врага
Разведчики уничтожили колонну РСЗО врага в Донецкой области. Коллаж "Сегодня"
Разведчики уничтожили колонну РСЗО врага в Донецкой области. Коллаж "Сегодня"

3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго Сил специальных операций ВСУ показал уничтожение колонны вражеских войск в Донецкой области. С

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице подразделения.

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"Во-первых, это – красиво. Но прежде всего – необходимо. Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра", – говорится в сообщении.

Разведчики ССО в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

Путин готовится закончить войну? Разведка назвала две возможные даты

Российские политтехнологи прорабатывают две вероятные даты окончания войны в Украине. По их расчетам, войну могут прекратить в сентябре или в декабре этого года. Все будет зависеть от того, насколько оккупанты смогут реализовать свои планы в Украине.

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Первая предельная дата – 11 сентября, когда в России единственный день голосования.

"Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или других мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, или создания квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединения их с Крымом", – пояснил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года.

Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о сроках войны в Украине.

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