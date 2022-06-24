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Урсула фон дер Ляйен рассказала, собирается ли Европа сохранять лицо Путину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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24 июня, 18:38
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Сейчас Европа вынуждена заниматься разблокировкой украинского зерна
Путин все еще думает, что весь мир ему должен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин все еще думает, что весь мир ему должен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Европа работает над тем, чтобы снять шантаж Кремля на украинское зерно, готова сколько нужно принимать украинских беженцев, а также не собирается ничего прощать международному преступнику Владимиру Путину.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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Шантаж Кремля

"Действия России – безобразие. Она использует продовольствие, чтобы всех нас шантажировать и ставит под угрозу людей, которые наиболее уязвимы. На наших глазах Россия блокирует экспорт 20 млн тонн пшеницы, бомбардирует склады в Украине, ворует зерно. Мы делаем все, чтобы найти способы вывезти из Украины зерно: автомобильными дорогами, железной дорогой. И это работает. Однако, конечно, не на столько хорошо, как с большими морскими судами. А посему наша задача максимально снять российскую блокаду с Черного моря", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Лицо Путина

"Путин – человек, на совести которого эта ужасная преступная война. Он – преступник. И как преступник, он должен заплатить цену, которую заставил заплатить нас. Должен платить за убытки, которые он причинил. Поэтому мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику. Глубже и глубже, чем дольше они будут работать. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – заверила глава Еврокомиссии.

Беженцы

"Мы настолько поражены украинским народом, что европейский народ открыл для беженцев не только свои дома, но и сердца. На самом деле это украинцам нужно решать, где им сейчас лучше. Мы видим очень много движений. И это очень хорошо. В целом 7.5 млн людей приехало до ЕС. Однако на сегодня приблизительно три миллиона вернулись домой. Остальные остаются в ЕС. То есть движение идет постоянное. Очень рано говорить о том, кто останется. Но что важно, мы счастливы принимать тут украинцев. Как людей, как друзей, как народ страны, которая поразила нас тем, как она встала на защиту наших совместных ценностей и демократии", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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