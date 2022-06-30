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Успешное наступление! ВСУ освободили село в Херсонской области (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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30 июня, 15:18
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Украинские воины также нанесли удар по российским захватчикам
Также ВСУ успешно отбили несколько контратак врага.
Также ВСУ успешно отбили несколько контратак врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины провели успешное наступление в Херсонской области. В частности, воины отбили у оккупантов село Потемкино.

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Успешное наступление

Как отмечается, во время наступления украинские военнослужащие отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "подстрелили" один "Тигр".

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.

Как ВСУ сорвут оккупантам референдум

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.

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Он также отметил, что у россиян нет ресурсов и наше наступление сдерживать, и фейковый референдум проводить.

Раньше мы писали, что российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые отбили украинские военные в ходе контрнаступления.

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Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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