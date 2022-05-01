В Донецкой области за день погибли 4 человека, еще 11 ранены

За 1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя – все в Лимане. Также ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, в Бахмутской громаде один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь.
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Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.
Жертвы в Донецкой области
Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку, есть погибшие и раненые
В четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области. В результате есть трое погибших и трое раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Российские авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.
"Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."