В Донецкой области за день погибли 4 человека, еще 11 ранены

Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

За 1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя – все в Лимане. Также ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Кроме того, в Бахмутской громаде один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь.

Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.

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Жертвы в Донецкой области

Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку, есть погибшие и раненые

В четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области. В результате есть трое погибших и трое раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Российские авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

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"Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

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