В ЕС хотят объявить уклонение от санкций преступлением

Европейская комиссия представит юридическое предложение объявить в Евросоюзе уклонение от санкций преступлением. Произойдет это через две недели. Этот шаг поможет странам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против РФ.
Об этом сообщает Politico.
Как стало известно, Европейская комиссия внесет предложение в соответствии с положением договора, которое позволяет странам "устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций в отношении особо серьезных преступлений трансграничного характера".
По словам чиновников, этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов.
Против РФ и дальше вводят санкции
Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний.
Среди физических лиц, попавших под ограничения, – премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.
Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
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