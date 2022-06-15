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В Генштабе назвали направления, где оккупанты получили по зубам и отступили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 июня, 07:49
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Враг вынужден перегруппироваться для возобновления атак
ВСУ отразили атаки оккупантов в нескольких направлениях.
ВСУ отразили атаки оккупантов в нескольких направлениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры продолжают попытки захватить Донбасс. Однако ВСУ не устают давать врагу достойный отпор. В частности, на Бахмутском направлении наступление оккупантов захлебнулось, они вынуждены были отступить. Еще одно наступление украинские воины отразили на Новопавловском направлении. А в Северодонецке ВСУ успешно отбивают попытки штурма.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении подразделения противника, при поддержке вертолетов армейской авиации, пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. Идут бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивается на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудару вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

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На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении противник оказывал огневое влияние по нашим позициям по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселко. Нанес авиаудар неподалеку от Каменского.

Обстановка по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудару вблизи Княжевки.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя КРМБ типа "Калибр".

Ранее сообщалось, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники русских оккупантов.

Также мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.

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