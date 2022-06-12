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В Генштабе назвали топ-направления по "отминусованным" врагам

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 июня, 09:35
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Украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ
ВСУ продолжают ликвидировать войска РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ продолжают ликвидировать войска РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06

  • личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1398 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3484 (+18) единицы;
  • артиллерийских систем – 715 (+3) единиц;
  • РСЗО – 226 (+4) единиц;
  • средств ПВО – 97 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) ;
  • вертолетов – 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7) единиц;
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

800 погибших! В Генштабе ВСУ назвали крупные потери РФ

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибших и около 400 раненых.Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

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Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.

В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет отпуска.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 июня: враг нанес ракетный удар по городу Чортков Тернопольской области, продолжаются обстрелы по всей линии фронта, на Донбассе целят по гражданской инфраструктуре.

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Данные на 09:30 12 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1430
Танки
3
ББМ 3484
ББМ
4
Артиллерия 715
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 226
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 582
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2455
Транспорт
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