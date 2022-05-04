В Генштабе подтвердили, что оккупанты пытаются штурмовать "Азовсталь"

РФ продолжает блокировать подразделения Украины в районе завода "Азовсталь" – были попытки штурма

РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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"В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет", – говорится в сообщении.

Что происходит

"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", – сказал он.

По его словам, Россия также пытается проводить в городе фильтрационные меры:

"Есть попытки, есть факты вывоза населения на территорию РФ – причем принудительно, без их согласия. И это, друзья, в XXI веке. Это преступления, которые РФ осуществляет по состоянию на сегодняшний день".

При этом источники "Украинской правды" сообщили, что оккупанты уже второй день штурмуют завод "Азовсталь". Штурм начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

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Отмечается, что сегодня, 4 мая, россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Напомним, полк "Азов" заявил, что в Мариуполе во время авиабомбардировок оккупантами завода "Азовсталь" погибли две женщины.

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