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В Генштабе подтвердили, что ВСУ откинули оккупантов от Рубежного

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 апреля, 07:15
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Россияне безуспешно пытались штурмовать населенные пункты на Донбассе
ВСУ откинули россиян от Рубежного.
ВСУ откинули россиян от Рубежного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне, готовясь к наступлению на Донбасс. В то же время оккупанты безуспешно пытались закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 18 апреля.

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Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. На территории Республики Беларусь фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории Российской Федерации.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются проводить огненное поражение подразделений наших войск.

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В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

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Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Всего в составе группировок для выполнения боевых заданий на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп оккупантов.

ВСУ отбивают атаки на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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