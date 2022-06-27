В Генштабе рассказали, где ВСУ придушили в зародыше атаки оккупантов

Начались 124-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению

ВСУ минусовали технику врага. Фото: коллаж: "Сегодня"

Бойцы ВСУ за прошедшие сутки нанесли российским войскам значительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена ​​очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области. Нанес авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает подразделения сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

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На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького. В целях улучшения тактического положения враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

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На Краматорском направлении активных боевых сражений противник не вел, обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили на корню попытку врага пойти вперед.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе.

Также напомним, ВСУ мощно ударили по захватчикам на юге.