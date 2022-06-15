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В Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 18:49
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Украинские защитники наносят врагу потери во время его наступления на разных направлениях
Россияне гибнут на войне в Украине каждый день. Фото: коллаж "Сегодня"
Россияне гибнут на войне в Украине каждый день. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 15 июня на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивали на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. При этом украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. В результате захватчики отошли.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
  • На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.
  • На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на содержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на государственную границу Украины к северу от Харькова.
  • На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.
  • На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.
  • На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отбили очередной вражеский штурм.
  • На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.
  • В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.
  • По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.
  • Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска. В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
  • Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.
  • Противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.
  • По имеющейся информации, в Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях русских оккупантов.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 1440 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
  • артиллерийских систем – 722 (+1),
  • РСЗО – 230 (+1),
  • средства ПВО – 97 (+0),
  • самолетов – 213 (+0),
  • вертолетов – 179 (+1) ,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатых ракет – 129 (+4),
  • кораблей /катеров – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
  • специальной техники – 55 (+1).

Ранее мы писали, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов.

Также сообщалось, что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.

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1
Личный состав 32750
Личный состав
2
Танки 1440
Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артиллерия 722
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 230
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2485
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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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