В Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов

По состоянию на вечер 15 июня на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивали на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. При этом украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. В результате захватчики отошли.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
- На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.
- На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на содержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на государственную границу Украины к северу от Харькова.
- На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.
- На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.
- На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отбили очередной вражеский штурм.
- На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
- На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.
- В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.
- По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.
- Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска. В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
- Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.
- Противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.
- По имеющейся информации, в Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях русских оккупантов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 1440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средства ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1) ,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей /катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).
Ранее мы писали, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов.
Также сообщалось, что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.