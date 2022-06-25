В ГУР назвали наибольшую угрозу со стороны Беларуси

Риск нападения с севера сохраняется

Скибицкий рассказал об опасности от Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Беларуси в Украину могут зайти вражеские ДРГ. Сейчас это одна из главных угроз. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Угроза заключается в том, что могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые потом могут зайти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодня мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что за две-три недели российские войска могут вновь вернуться на территорию Беларуси", — сказал он.

При этом, по словам представителя ГУР, белорусские военные не будут нападать отдельно от россиян, и будут действовать в совместных группировках.

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Скибицкий отметил, что сразу после того как российские войска были выведены с территории Беларуси, вооруженные силы республики начали активные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

"Они усилили свое присутствие у границ с Украиной. Было выведено 7 батальонов, которые сейчас на ротационной основе расположены у наших границ. Их официальная позиция – что это делается с целью усиления защиты границ республики Беларусь", — сказал он.

Ракетные удары с территории Беларуси

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется.

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В ГУР заявили, что удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины.