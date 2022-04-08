В Ирпене закончили первый этап разминирования – Нацполиция

Украинские правоохранители продолжают проверят деоккупированную территорию и нашли уже более 3 тысяч взрывоопасных предметов

В Ирпене идет разминирование / Фото: Коллаж: Сегодня

Полицейские завершили первый этап разминирования Ирпеня. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что копы нашли авиабомбы, остатки ракетного комплекса "Искандер", кассетные боеприпасы, противопехотные мины и даже самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Взрывотехники проверили места базирования оккупантов и ведения боевых действий, покинутые боевые позиции и все улицы города.

"Военные России оставили после себя тысячи опасных "сюрпризов". И это не только неразорвавшиеся боеприпасы и укрытия боекомплекта, но и специально установленные растяжки и заминированная техника", – сказал Клименко.

В Ирпене взрывотехники Нацполиции изъяли более 3000 взрывоопасных предметов:

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авиационные бомбы;

остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер";

противотанковые ракетные комплексы;

кассетные боеприпасы;

противопехотные мины ОЗМ-72;

снаряды к пушкам;

минометные мины;

автоматические гранатометы;

самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.

Все эти предметы будут уничтожены в специально отведенном месте. Следующим этапом разминирования будет зачистка от опасных предметов жилищного фонда города.

Обстановка в Ирпене