Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут на встречу с Зеленским в Киев

Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в администрации польского президента Дуды.
"Президент Республики Польша Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседа отправились в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказано в сообщении.
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Ситуация с дипломатами
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.