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В "ЛДНР" оккупанты мобилизуют даже детей – Денисова

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 15:57
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Среди подростков уже есть погибшие. Такими действиями РФ грубо нарушает законы и обычаи войны
Оккупанты мобилизуют детей / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты мобилизуют детей / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты на территориях так называемых "ЛДНР" проводят мобилизацию детей, которые участвовали в "патриотических клубах", в ряды боевиков. Среди подростков уже есть погибшие.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

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Оккупанты мобилизуют несовершеннолетних начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" территориального штаба города Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

"Пропаганда и проведение военных учений в отношении детей проводится ОРДЛО уже не один год. С 2017 года самопровозглашенные республики учат "выпускников" брать в руки оружие. РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949", – говорится в сообщении.

Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

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Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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