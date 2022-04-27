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В Мариуполе полевой госпиталь на грани выживания – Денисова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 18:32
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Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и шаровыми ранениями приходится под светом налобного фонаря
Людмила Денисова рассказала о ситуации в Мариупольском госпитале. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Денисова рассказала о ситуации в Мариупольском госпитале. Фото: коллаж "Сегодня"

Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов там невозможно пополнить запасы лекарств.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Из-за длительной осады и постоянных обстрелов российской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств – обезболивающих, антибиотиков, препаратов для наркоза. Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и шаровыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции раненые имеют большой риск получить осложнения – сепсис, перитонит, гангрену", – рассказала Денисова.

По ее словам, в таких условиях многим помочь не могут, несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха. Врачей и медсестер не хватает, среди них также раненые и убитые.

"Раненым необходима срочная эвакуация! РФ грубо нарушает 12 статью Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", – добавила Денисова.

Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Фото: Людмила Денисова

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Ситуация в Мариуполе

Военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, оккупанты открыли огонь.

В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.

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Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.

Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.

Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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