В Мариуполе полевой госпиталь на грани выживания – Денисова

Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов там невозможно пополнить запасы лекарств.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Из-за длительной осады и постоянных обстрелов российской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств – обезболивающих, антибиотиков, препаратов для наркоза. Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и шаровыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции раненые имеют большой риск получить осложнения – сепсис, перитонит, гангрену", – рассказала Денисова.
По ее словам, в таких условиях многим помочь не могут, несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха. Врачей и медсестер не хватает, среди них также раненые и убитые.
Далее по теме
"Раненым необходима срочная эвакуация! РФ грубо нарушает 12 статью Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", – добавила Денисова.
Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Фото: Людмила Денисова
Ситуация в Мариуполе
Военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, оккупанты открыли огонь.
В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.
ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.
Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"