Первая в США сенатор-украинка может сорвать поставки оружия для ВСУ

В Киеве уверены, что подорвать доверие между нашими странами не получится

В МИД Украины ответили на заявление члена Конгресса США Виктории Спартц относительно возможных связей главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией. В ее действиях усмотрели продвижение классических нарративов российской пропаганды.

Об этом говорится в обращении спикера главы МИД Олега Николенко, которое он разместил в Фейсбуке.

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Российская пропаганда

"Украина глубоко благодарна США за стойкую поддержку в противодействии агрессии России. Трудно переоценить политическую, военную и финансовую помощь, которую Конгресс и администрация президента Джозефа Байдена предоставили нашему государству. На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США", – написал Николенко.

Также он посоветовал Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в Украине.

"Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения. Член Конгресса должен также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – отметил представитель МИД Украины.

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