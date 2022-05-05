Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В МИДе призвали Венгрию помочь остановить Россию: Европа не в вакууме

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 10:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Война постепенно приближается к границам Венгрии – спикер МИД Украины
МИД отреагировал на обстрел
МИД отреагировал на обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ударила ракетами по Закарпатью – украинскому региону, граничащему с Венгрией, на территории которого проживает крупная венгерская община Украины. Это очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олег Николаенко.

Реклама

"Ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. Не стоит надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него нет партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств", – сказал он.

Также Николаенко напомнил, что глава МИДа Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

"Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогая остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность", – рассказал Николаенко.

Также он выразил надежду, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи.

Предыстория

3 мая в горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 мая
1
Личный состав 24 700
Личный состав
2
Самолеты 196
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артиллерия 499
Артиллерия
7
Средства ПВО 83
Средства ПВО
8
РСЗО 169
РСЗО
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1007
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39510.74

Binance Coin (BNB)

399.33

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.03

Theta (THETA)

2.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.8

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять