В МИДе призвали Венгрию помочь остановить Россию: Европа не в вакууме

Война постепенно приближается к границам Венгрии – спикер МИД Украины

МИД отреагировал на обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ударила ракетами по Закарпатью – украинскому региону, граничащему с Венгрией, на территории которого проживает крупная венгерская община Украины. Это очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олег Николаенко.

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"Ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. Не стоит надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него нет партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств", – сказал он.

Также Николаенко напомнил, что глава МИДа Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

"Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогая остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность", – рассказал Николаенко.

Также он выразил надежду, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи.

Предыстория

3 мая в горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости.