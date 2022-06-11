В ООН дали четкую оценку смертному приговору в "ДНР" иностранцам-защитникам "Азовстали"

Организация настаивает на предоставлении международной защиты военнопленным

В ООН отреагировали на смертный приговор защитникам "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранным защитникам "Азовстали" в так называемой "ДНР". В ООН подчеркнули, что военные входили в состав Вооруженных сил Украины, а потому являются военнопленными.

Об этом говорится в заявлении УВКПЧ.

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"УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил трех военнослужащих к смертной казни", – говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что подобные судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением.

Вместе с тем спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", – добавил он.

Смертный приговор в ДНР

Верховный суд так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев – защитников "Азовстали", сдавшихся в плен по договоренности с ООН. Расстрел грозит подданным Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.

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Иностранцев обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса так называемой "ДНР":

Совершение преступления группой лиц;

Действия, направленные на насильственный захват власти и свержение конституционного строя "ДНР";

Наемничество;

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В ходе судебных заседаний они сочли себя виновными по обвинениям. По совокупности преступлений суд принял всем троим назначить исключительную меру – смертную казнь.

Ранее мы писали, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находится более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали".

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Кроме того, супруга командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя.