В ООН дали четкую оценку смертному приговору в "ДНР" иностранцам-защитникам "Азовстали"

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранным защитникам "Азовстали" в так называемой "ДНР". В ООН подчеркнули, что военные входили в состав Вооруженных сил Украины, а потому являются военнопленными.
Об этом говорится в заявлении УВКПЧ.
"УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил трех военнослужащих к смертной казни", – говорится в заявлении.
В ООН подчеркнули, что подобные судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением.
Вместе с тем спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.
"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", – добавил он.
Смертный приговор в ДНР
Верховный суд так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев – защитников "Азовстали", сдавшихся в плен по договоренности с ООН. Расстрел грозит подданным Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.
Иностранцев обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса так называемой "ДНР":
- Совершение преступления группой лиц;
- Действия, направленные на насильственный захват власти и свержение конституционного строя "ДНР";
- Наемничество;
- Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
В ходе судебных заседаний они сочли себя виновными по обвинениям. По совокупности преступлений суд принял всем троим назначить исключительную меру – смертную казнь.
Ранее мы писали, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находится более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали".
Кроме того, супруга командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"